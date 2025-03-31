В Южной Корее полностью потушили лесные пожары

В мире,Происшествия,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стихия затронула территорию площадью 48 тыс. га

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Власти Республики Корея смогли полностью справиться с лесными пожарами на юго-востоке страны, которые бушевали с 21 марта. Об этом сообщило министерство внутренних дел и безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  ТАСС

Под руководством исполняющего обязанности министра внутренних дел Ко Ки Дона прошло совещание, посвященное пожарам в провинциях Кёнсан-Пукто, Кёнсан-Намдо, городе Ульсан, где был ранее объявлен режим стихийного бедствия.

«Сегодня в 13:00 был полностью потушен главный очаг в уезде Санчхон [провинции Кёнсан-Намдо], где 21 марта начались пожары. Таким образом, все 11 очагов были ликвидированы», - заявили в министерстве.

Стихия затронула территорию площадью 48 тыс. га, что, по оценкам местных СМИ, составляет примерно 80% площади Сеула. Ко Ки Дон сказал, что нынешние пожары, вероятно, стали самыми разрушительными - это касается человеческих жертв и материального ущерба.

По последним данным, погибли 30 человек, еще 45 пострадали. Стихия разрушила 30 объектов культурного наследия, указывает агентство Yonhap.

30 марта Лесная служба Республики Корея заявила, что полностью ликвидировала пожары в провинции Кёнсан-Пукто, но за ночь в субботу огонь распространился вновь. Южнокорейская полиция завела дело против 56-летнего жителя провинции, которого подозревают в том, что его действия во время обряда поминовения предков на семейном кладбище на холме в уезде Ыйсон привели к началу пожара в этой провинции 22 марта. 

Ранее Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с пожарами в Южной Корее. 

 

#Южная Корея #катастрофа #лесные пожары

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