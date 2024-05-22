Более 40 детей-сирот необоснованно сняли с очереди на жилье в СКО

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Как уточняется, сотрудники акимата района Г. Мусрепова в нарушение требований Закона РК «О жилищных отношениях» необоснованно сняли с очереди на получение жилья 43 детей-сирот, которые состояли в ней с 2010 года. В другом случае органы опеки и попечительства Акжарского района и Петропавловска на протяжении трех месяцев не принимали меры по постановке 6 детей-сирот в очередь на получение жилья.

Также, опекуны Айыртауского, Акжарского, Аккайынского, Г. Мусрепова, Кызылжарского, М. Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского районов и Петропавловска в нарушение статьи 126 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» на системной основе не предоставляли отчеты по воспитанию и содержанию подопечных.

Кроме того, органы опеки и попечительства Кызылжарского, Г. Мусрепова, Тимирязевского районов не принимали меры по осуществлению контроля за принудительным взысканием алиментов с законных представителей в пользу несовершеннолетних.

«По актам надзорного органа 8 должностных лиц, в том числе 2 руководителя отдела образования района привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены. В результате проведенной работы удалось защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – констатировали в надзорном органе.

Вопрос защиты прав детей находится на особом контроле прокуратуры области, отметили в прокуратуре.