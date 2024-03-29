В Астане арестовали должников по алиментам

К другим должникам применен штраф, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент юстиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане привлекли к ответственности 43 граждан, которые уклонялись от уплаты алиментов.

За первый квартал 2024 года было составлено 102 протокола в отношении должников. Из них в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов - 43, а также по взысканию суммы задолженности – 53.

«Десять должников по алиментам привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок от 1 до 5 суток. Для отбывания срока должников доставили в специальное приемное учреждение департамента полиции Астаны», — заключили в департаменте.

Кроме того, 82 должника привлечены к ответственности в виде штрафа.