Более 40 млн тенге страховых выплат получили водители посредством Европротокола

В АРРФР озвучили статистику по упрощенному регламенту получения выплат в рамках обязательного автострахования, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Напомним, онлайн-урегулирование страховых случаев по всем обязательным классам страхования и упрощенный порядок урегулирования страхового случая по обязательному автострахованию Европротокол был введен в начале текущего года.

Так, по данным агентства, за первый месяц оформлено 423 случая по Европротоколу, произведены 223 страховые выплаты на общую сумму 41,6 млн тенге. Средняя выплата составляет 187 550 тенге, средний срок урегулирования – 5 дней.

Напомним, что потребитель подает заявление и документы для получения страховой выплаты через сайт страховой организации, не посещая офис. Все этапы процесса урегулирования страхового случая, от заявления до выплаты, отражаются в личном кабинете потребителя и фиксируются в Единой страховой базе данных.

О тонкостях новой схемы ранее рассказала замглавы АРРФР Мария Хаджиева.

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