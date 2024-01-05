Как оформить ДТП по Европротоколу в Казахстане

Как сообщается, для урегулирования страховых случаев в рамках Европротокола ДТП должно соответствовать специальным требованиям.

«Если в ДТП два участника; у них есть действующий страховой полис; сумма ущерба составляет до 100 МРП; у них нет разногласий в том, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей; нет вреда здоровью и имуществу других людей, то допустимо оформление заявления на страховую выплату», — пояснили в агентстве.