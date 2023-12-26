Объявлена дата запуска мобильного приложения "Европротокол"

В Казахстане протестировали упрощенную выплату «Европротокол», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по регулированию и развитию финансового рынка

Фото: gov.kz

26 декабря в Алматы АРРФР совместно с министерством внутренних дел провело первое тестирование мобильного приложения в страховании «Европротокол» в реальных условиях.

В нем также участвовали представители страховых организаций, в которых застрахованы участники дорожно-транспортного происшествия, АО «Фонд гарантирования страховых выплат» (владелец приложения), ТОО «Первое кредитное бюро» (разработчик приложения).

«Приложение «Европротокол» позволяет в упрощенной форме оформить мелкие дорожно-транспортные происшествия без вызова полиции и решения суда. Запуск приложения – с 1 января 2024 года», – объявили в агентстве.

Приложение «Европротокол» доступно к скачиванию в App Store и Google Play.