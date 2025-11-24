Фото: пресс-служба ННЦТО им. академика Н.Д. Батпенова

Сегодня группа специалистов ведущих медицинских учреждений страны, в том числе Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова, Национального нейрохирургического центра и Национального координационного центра экстренной медицинской помощи вернулись из Кабула на Родину. В столичном аэропорту их встречали родственники, коллеги, журналисты, сообщает Kazpravda.kz

После землетрясения магнитудой 6,3 по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан был направлен гуманитарный груз и квалифицированная медицинская команда. По словам директора Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова Олжаса Бекарисова, травматологи-ортопеды, нейрохирурги и представители экстренной медицины были поделены на три группы, каждая из которых работала в определенной клинике.

– Вы и сами знаете, какая напряженная обстановка в Афганистане: у них только завершились военные действия, социально-экономический кризис, что, безусловно, сказывается и на сфере здравоохранения. Многие медицинские услуги там недоступны. Мы ведь привыкли, что в каждой больнице есть приборы МРТ, УЗИ, для наркоза. Там большинство из этого практически не найти. Мы брали с собой некоторые медицинские приборы, среди них – аппарат Илизарова. С помощью этого аппарата провели несколько операций. Местные коллеги с интересом наблюдали за манипуляциями. Всего мы провели более 40 хирургических вмешательств, большую часть из которых – в сложных условиях, поскольку там нет необходимых медицинских препаратов и приборов, – сказал Олжас Бекарисов, добавив, что в рамках миссии достигнуты договоренности с коллегами из Афганистана по их обучению у нас, в Казахстане.

В рамках миссии казахстанские врачи не только участвовали в оказании помощи пострадавшим в местных больницах, но и впервые совместно с Посольством Республики Казахстан посетили лагерь афганских семей, вернувшихся из Ирана и Пакистана. Это стал первый визит иностранного дипломатического представительства в данный лагерь.