Более 400 гвардейцев присягнули на верность родине в Шымкенте

Фото: Национальная гвардия РК

В течение месяца 400 новобранцев проходили курс молодого бойца и освоили навыки по строевой, огневой, физической подготовке, а также изучали требования общевоинских уставов, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.

Поздравить призывников с этим важным для них событием пришли родители и близкие, а также ветераны воинской части.

С этим торжественным событием молодых гвардейцев поздравил командир бригады полковник Марат Рахпанов.

"Господа солдаты! Только что вы приняли военную присягу на верность Отечеству. Уверен, каждый из вас запомнит этот день на всю жизнь и всегда будет с честью и достоинством служить родине", - отметил он.

Свои пожелания призывникам адресовал ветеран воинской части подполковник запаса Султан Нурымбетов.

"Армия – это настоящая школа жизни, которая много дает молодому человеку. Не сомневаюсь, что за годы службы вы закалите свой характер", – сказал он.

Молодые гвардейцы прошли торжественным маршем перед командирами и родителями.