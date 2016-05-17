Более 400 военнослужащих РК готовятся к Международным армейским играм

На базе учебного центра Гвардейского гарнизона Сухопутных войск ВС РК стартовала подготовка военнослужащих для участия в международном этапе Армейских игр 2016 года, в которой принимают участие 415 военнослужащих, задействовано 120 единиц военной техники со всей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как сообщается, уже началась подготовка к конкурсам "Военно-медицинская эстафета" и "Снайперский рубеж", где будут отобраны самые лучшие.
"Военнослужащие Сухопутных войск ВС РК завершили все этапы соревнования по таким конкурсам, как "Танковый биатлон", "Снайперский рубеж", "Десантный взвод", "Мастера артиллерийского огня", "Военно-медицинская эстафета", и многим другим", – напомнили в оборонном ведомстве.
Все участники преодолевали препятствия, выполняли поставленные задачи и показывали свою боевую подготовку.
Стоит отметить, что в этом году Международные армейские игры-2016 впервые пройдут на территории Казахстана, где наши военнослужащие будут состязаться в двух конкурсах – "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня".
Для участия в остальных конкурсах после завершения подготовки к международному этапу лучшие участники продолжат соревнования в Российской Федерации, где соперниками станут не соотечественники, а военнослужащие зарубежных армий.
Как сообщается, уже началась подготовка к конкурсам "Военно-медицинская эстафета" и "Снайперский рубеж", где будут отобраны самые лучшие.
"Военнослужащие Сухопутных войск ВС РК завершили все этапы соревнования по таким конкурсам, как "Танковый биатлон", "Снайперский рубеж", "Десантный взвод", "Мастера артиллерийского огня", "Военно-медицинская эстафета", и многим другим", – напомнили в оборонном ведомстве.
Все участники преодолевали препятствия, выполняли поставленные задачи и показывали свою боевую подготовку.
Стоит отметить, что в этом году Международные армейские игры-2016 впервые пройдут на территории Казахстана, где наши военнослужащие будут состязаться в двух конкурсах – "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня".
Для участия в остальных конкурсах после завершения подготовки к международному этапу лучшие участники продолжат соревнования в Российской Федерации, где соперниками станут не соотечественники, а военнослужащие зарубежных армий.