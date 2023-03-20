Более 50 тысяч человек стали жертвами землетрясений в Турции
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Аманжолова Айман
Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек, ранены более 107 тысяч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч, сообщил в понедельник глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
"Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека", - заявил Сезер, выступая в парламенте Турции.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".