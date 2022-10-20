Общество

Полмиллиарда тенге проиграли госслужащие в казино Алматинской области

Прокуратура Алматинской области установила 305 государственных служащих с различных регионов, посещавших игорные заведения города Конаев во время несения службы, которые потратили на азартные игры 507 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Ведомство предоставило список госорганов, чьи госслужащие тратили деньги в казино:

- Министерство внутренних дел РК - 97 человек;
- Министерство обороны РК - 95 человек;
- Министерство финансов РК - 25 человек;
- Верховный суд РК - 7 человек;
- Агентство финансового мониторинга РК - 15 человек;
- Агентство по противодействию коррупции РК - 3 человек;
- Местные исполнительные органы - 36 человек;
- Иные госорганы - 27 человек.

Также, по данным областной прокуратуры, сотрудник столичного акимата Абдуалтиев Е.С., чей годовой доход не превышает 10 млн тенге, 54 раза посещал казино «BeIIagio» на общую сумму 53 млн тенге.

Сотрудник Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Назаров Е.А., чей годовой доход не превышает 7,9 млн тенге, 2 раза посещал зал игровых автоматов «Торнадо 777» на общую сумму 3,2 млн тенге.

Сотрудник Департамента казначейства по Алматинской области Өмірбекұлы А., чей годовой доход не превышает 3 млн тенге, посещал казино «Astoria» и «Макао» 25 раз на сумму 33 млн тенге.

Сотрудник Агентства по финансовому мониторингу Өтеген Қ.А., чей годовой доход не превышает 3 млн тенге, посещал казино «Astoria» 3 раза на сумму 25 млн тенге.

Сотрудник Департамента полиции Алматинской области Казакбеков Д.А., чей годовой доход не превышает 3 млн тенге, посещал казино «Bombay» 76 раз на сумму 15 млн тенге.

Сотрудник Департамента полиции Алматинской области Бакытов А.Б., имеющий годовой доход 1,5 млн тенге, посещал казино «Astoria» 13 раз на сумму 23 млн тенге.

Военнослужащий Военного института Сухопутных войск имени «Сагадата Нурмагамбетова» Телепов З.Г., годовой доход которого не превышает 3 млн тенге, посещал казино «Bombay» 34 раза на сумму 12 млн тенге.

Военнослужащий войсковой части 53975 Хайрушев А.В., годовой доход которого не превышает 3 млн тенге, посещал казино «Astoria» «Bombay», «Монтана» и «Макао» 86 раз на сумму 10 млн тенге.

Сотрудник Отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона Ахаев Е.Н., чей годовой доход не превышает 6,6 млн тенге, посещал казино «Astoria» 39 раз на сумму 12,2 млн тенге.

Также зафиксировано 10 фактов принятия денег переводом на общую сумму 1,2 млн тенге на банковскую карту АО «Каспи Банк» со стороны Тогузбаева М.Б. занимавшего в период с октября 2017 года по ноябрь 2021 года должность заместителя руководителя Управления государственных доходов по городу Конаев, не состоявшего в качестве игрока в игорном заведении, от директора зала игровых автоматов «Diamond's» Харон-Заде Д.И., руководителя предприятия имеющего многочисленные системные нарушения норм налогового законодательства, а также непогашенную до настоящего времени налоговую задолженность свыше 300 млн тенге.

"Изложенные обстоятельства свидетельствуют о сбое в системе мер противодействия коррупции указанных госорганов, осуществления не на надлежащем уровне антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков. Все это служит серьёзным посылом для реформирования кадровой политики по тщательному подбору государственных служащих, усиления
общественного контроля, возрождения института наставничества, необходимости повышения личной ответственности руководителя госоргана за совершение поступков, дискредитирующих государственную службу и норм этики со стороны подчиненных сотрудников", - прокомментировал прокурор Алматинской области, старший советник юстиции Б. Адамов.

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