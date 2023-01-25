Более 560 тыс. детей и подростков будет охвачено в рамках "Artsport" – МКС

В прошлом году количество детей в рамках программы составляло более 400 тысяч.

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В Казахстане в рамках программы "Artsport" будет охвачено более 560 тысяч детей и подростков. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МКС отметил, что будет уделено большое внимание участию детей в занятиях спортом и физической культурой. В связи с этим, работы по государственному спортивному и творческому заказу будут продолжены.

"В целях продолжения государственного спортивного и творческого заказа в 2023 году местными исполнительными органами выделено 86,7 млрд тенге для охвата более 560 тысяч детей и подростков", – сообщил министр.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет получили возможность бесплатно посещать 13 тысяч спортивных секций и творческих кружков.