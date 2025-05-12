Более 6 тысяч километров каналов модернизируют в Казахстане

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Модернизацию около 1 500 каналов общей длиной более 6000 км проводит Минводы при поддержке международных финансовых организаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При поддержке международных финансовых организаций ведомство проводит модернизацию 1485 ирригационных каналов общей протяженностью более 6 000 км, или 1485 объектов. Об этом депутатам Мажилиса сообщил глава водного ведомства Нуржан Нуржигитов, сообщает Kazpravda.kz

В прошлом году Минводы завершило реконструкцию 162 каналов общей длиной 778,3 км. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 275 каналов общей протяженностью 962 км. Это улучшит водоснабжение около 200 тыс га земель.

Модернизация каналов поможет снизить потери воды при транспортировке на 25% и обеспечит сельское хозяйство дополнительными объемами водных ресурсов. Также до конца года будут сданы в эксплуатацию водохранилища, позволяющие дополнительно накапливать порядка 180 млн кубометров паводковых и талых вод.

В частности, планируется завершить строительство водохранилища «Каракуыс» в Туркестанской области и ограждающей дамбы накопителя «Биопруд» в СКО. Продолжается реконструкция Ынталинского водохранилища в Жамбылской области, Кировского водохранилища в ЗКО и Капшагайского в Туркестанской области.

Наряду с этим ведется разработка документации по 214 проектам. При поддержке Исламского банка развития в этом году начнется строительство четырех новых водохранилищ. В 6 областях планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3452 км, а также построить сооружение для подпитки Астанинского водохранилища.

«Президентом были поставлены задачи по накоплению талой воды и снижению потерь при ее передаче, модернизации инфраструктуры, ликвидации «черного рынка» воды, проведению выверенной водной политики, решению вопросов трансграничного водопользования. Наше министерство выстраивает комплексную работу по масштабной модернизации инфраструктуры. Согласованное взаимодействие всех заинтересованных сторон позволит успешно реализовать начатые проекты, что даст возможность сэкономить и накопить до 10 млрд кубометров воды», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также ранее сообщалось, что в десяти областях страны созданы специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями. 

 

#Правительство #модернизация #каналы #Минводы

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