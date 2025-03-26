Организации по управлению ГТС созданы в десяти регионах Казахстана

На их баланс принято более 800 объектов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В десяти областях страны созданы специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минводы, на сегодня на их баланс принято 809 объектов, выдано 203 единицы спецтехники, трудоустроены 932 специалиста.

«Учреждения открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетісу. Таким образом, общее число специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями в стране достигло 16-ти», – отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Минводы работает над совершенствованием нормативно-правовой базы для регулирования функций, задач и полномочий новых специализированных организаций.