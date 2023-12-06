Более 60 работников поездов пострадали от "блогера"-вымогателя из Семея

В Семее направили в суд уголовное дело о вымогательстве денег у работников поездов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте задержали ранее неоднократно судимого за мошенничество жителя Семея.

Несколько лет он представлялся блогером и вымогал деньги у работников пассажирских поездов, следовавших через Семей, как по внутренним, так и по международным направлениям.

Под видом пассажира он садился в поезд и в корыстных целях снимал на мобильный телефон нарушения в сфере пассажирских перевозок. Затем, угрожая распространением этих порочащих видео и насилием, вымогал деньги.

«Это преступление длительное время оставалось вне поля зрения полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать «сигналы», противоправная деятельность фигуранта была пересечена. Злоумышленник задержан и с санкции суда арестован», – cообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

По уголовному делу потерпевшими признаны свыше 60 работников пассажирских поездов. Предварительное следствие установило, что псевдоблогерская деятельность с 2021 года пополнила банковские счета задержанного более чем на 48 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд.