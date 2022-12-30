Более 600 домов остались без газа после ДТП в Шымкенте

Более 600 домов остались без газа по вине водителя легковушки в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

30 декабря примерно в 5:30 в микрорайоне Курсай водитель Opel Vectra, не справившись с управлением, наехал на газопровод высокого давления.

В результате ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и промышленное предприятие.

В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Собранные материалы стражи порядка направят в специализированный суд. С автолюбителя взыщут ущерб, нанесенный газовой компании.