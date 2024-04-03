Более 7 тыс. казахстанцев ограничили себя от азартных игр онлайн

Данная услуга запущена в онлайн-формате с 18 марта в пилотном режиме, сообщает Kazpravda.kz

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По состоянию на 1 апреля через мобильное приложение eGov mobile онлайн услугой воспользовались более 7 тыс. граждан и резидентов Казахстана, сообщает Минтуризма.

«Новая онлайн услуга по сравнению с бумажным форматом подачи заявления значительно сокращает срок обработки запроса и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх. Это позволяет всем гражданам, прежде всего, чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор», - сказал заместитель министра туризма и спорта Мирас Тулебаев.

Заявление должно подаваться самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления другими людьми. Для удобства разработана подробная видеоинструкция: https://youtube.com/shorts/bL4fCXvb-II?feature=share.

Вместе с тем сохраняется возможность подачи письменного заявления о самоограничении через организаторов игорного бизнеса. В бумажном формате от участия в азартных играх ограничили себя более 3 тыс. казахстанцев.