Фото: ДП на транспорте
Транспорт , Происшествия , Крупные ДТП
Более 70 человек попали под поезд с начала года в Казахстане

Более 34 тысяч казахстанцев с начала года наказали за переход железнодорожных путей в неустановленных местах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

С начала текущего года транспортные полицейские за переход железнодорожных путей в неустановленных местах выявили и привлекли к административной ответственности 34 019 человек.

«Не прекращаются факты экстренных торможений: за 9 месяцев этого года зарегистрировано 1 618 фактов, из них по причине нахождения людей – 308, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 1 140. Привлечены к ответственности 1 066 человек. За текущий период по стране под колеса поездов попали 72 человека, больше половины из них – со смертельным исходом, по 10 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом – 8», – озвучили статистику в департаменте.

Так, 3 октября на станции Шамалган Алматинской области пассажирский поезд Алматы – Актобе наехал на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данному факту в линейном управлении полиции на станции «Алматы-1» начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, основной причиной происшествий является переход ж/д путей в неустановленных местах – люди не осознают всей опасности, которая подстерегает их на железной дороге.

По словам Бекиева, наибольшее количество наездов на людей зарегистрировано на станциях «Алматы-1» – 11 фактов, Шымкент – 7, Актобе – 6, «Караганда-Сортировочная» и Тараз – по 5 фактов.

Он отметил, что стражи порядка постоянно проводят масштабную разъяснительную работу. Так, прошло 998 сходов с населением, 951 встреча в пассажирских поездах, 1 427 лекций в учебных заведениях.

Транспортная полиция призывает граждан быть внимательным на железной дороге.

«Пересекайте железнодорожные пути только в специально оборудованных местах. Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива и вагонов. Вблизи железной дороги обязательно снимите капюшон и выньте наушники, чтобы вовремя слышать сигнал приближающегося поезда», – обратились к казахстанцам в ДП на транспорте.

 

 

 

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