Более 70 тысяч членов избиркомов пройдут обучение к выборам депутатов Курултая

Выборы

Для проведения выборов депутатов Курултая Центральная избирательная комиссия развернет многоуровневую систему электорального обучения 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Подготовку пройдут более 71 тысячи членов территориальных и участковых избирательных комиссий, которым предстоит обеспечить проведение голосования в соответствии с новой Конституцией и обновленным избирательным законодательством, сообщает Kazpravda.kz 

«Первые выборы депутатов Курултая проходят в условиях новой конституционной модели государственного устройства. Поэтому наша ключевая задача - обеспечить единообразное применение избирательного законодательства на всей территории страны. Каскадная модель обучения, единая методология и многоуровневый контроль качества позволяют в установленные сроки подготовить более 71 тысячи членов избирательных комиссий и обеспечить единые стандарты организации избирательного процесса», - отметил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.

Подготовка организована по каскадной модели и включает три последовательных этапа. На первом этапе Центральная избирательная комиссия в дистанционном формате обучает 821 члена территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия на постоянной профессиональной основе. Одновременно для руководителей комиссий проводятся онлайн-совещания по вопросам применения избирательного законодательства и организации отдельных электоральных процедур.

На втором этапе подготовленные специалисты проводят обучение 908 членов территориальных комиссий, а также более 31 тысячи председателей, заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий. На завершающем этапе руководящий состав участковых комиссий обучает свыше 38 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Такой подход позволяет обеспечить полный охват всех уровней комиссий и единые стандарты подготовки в установленные сроки.

В настоящее время Центральная избирательная комиссия завершает разработку единого Учебно-методического комплекса, который станет основным методическим стандартом для всех регионов. Дополнительно будет подготовлен учебный фильм, посвященный организации работы участковой избирательной комиссии в день голосования.

Наряду с обучением членов комиссий на центральном и региональном уровнях будут проводиться обучающие мероприятия для представителей политических партий, аккредитованных общественных объединений и неправительственных организаций, средств массовой информации. Их участникам пояснят правовые основы и практические вопросы подготовки и проведения выборов.

Мониторинг организации обучения в регионах будет осуществляться в рамках выездных семинаров-совещаний с участием членов Центральной избирательной комиссии и сотрудников ее аппарата. Неотъемлемой частью программы является дистанционное тестирование всех категорий членов избирательных комиссий, позволяющее оценить не только знание законодательства, но и готовность применять его на практике при проведении избирательных процедур. По итогам успешного прохождения тестирования участникам выдается электронный сертификат.

#выборы #ЦИК #обучение #избиркомы

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