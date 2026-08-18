Миссия СНГ позитивно оценила условия проведения предвыборной кампании

Выборы

В промежуточном отчете Миссия наблюдателей от СНГ отметила спокойный и организованный характер предвыборной кампании по выборам депутатов Курултая. Особое внимание уделено условиям, созданным для политических партий и проведения агитации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из ключевых выводов международных наблюдателей касается равенства возможностей участников кампании.

«По мнению Миссии, партиям предоставлены широкие возможности, а также созданы равные условия для свободного ведения агитации», – говорится в документе.

Наблюдатели констатируют, что политические партии беспрепятственно используют предусмотренные законодательством формы агитации. Так, значительная часть кампании переместилась в цифровую среду. Партии используют социальные сети, собственные сайты и другие онлайн-площадки, что расширяет возможности прямой коммуникации с электоратом. Активно используется телевизионный формат. На республиканских телеканалах проводятся дебаты с участием представителей политических партий.

Масштабная инфраструктура создана для непосредственной работы партий с населением. Местными исполнительными органами совместно с территориальными избирательными комиссиями предоставлено 4 301 помещение для проведения публичных предвыборных мероприятий и личных встреч. Кроме того, по всей стране определены и оборудованы 8 153 места для размещения печатной агитации.

Особого внимания заслуживает оценка ситуации самими участниками выборов. Как отмечается в отчете, представители предвыборных штабов политических партий сообщили наблюдателям СНГ, что не сталкивались со случаями воспрепятствования их агитационной деятельности со стороны государственных структур.

Высокую вовлеченность демонстрирует и медиасфера. О намерении освещать избирательную кампанию заявили 442 печатных и электронных СМИ, 350 интернет-изданий и 101 пользователь онлайн-платформ. При этом законодательство предусматривает предоставление партиям эфирного времени и печатной площади на равных договорных условиях.

Таким образом, промежуточный отчет Миссии СНГ фиксирует сразу несколько важных характеристик нынешней кампании: участие всех зарегистрированных партий, отсутствие зафиксированных штабами препятствий для агитации, наличие масштабной инфраструктуры для встреч с гражданами и возможность использования широкого набора традиционных и цифровых каналов коммуникации.

Окончательную оценку выборов Миссия СНГ представит после голосования, которое состоится 23 августа.
 

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