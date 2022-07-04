Общество
Более 7,4 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года

По состоянию на 1 июля 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 7 415 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 95,3 тыс. этнических казахов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Более половины кандасов (70,2%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 7,4% – из Туркменистана, 3,2% – из Монголии и 8,8% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31,6%), Мангистауской (18,3%), Туркестанской (9,8%), и Жамбылской (6,3%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,1%) и Шымкент (8,1%).

По состоянию на 1 июля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 62%, 24,1% человек моложе трудоспособного и 13,9% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,4% имеют высшее образование, 40,3% среднее специальное образование, 47% общее среднее образование и 1,6% не имеют образования.

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