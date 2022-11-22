Более 80 мешков золотосодержащей руды изъяли у "черных" старателей в Улытауской области

С места происшествия изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бочок с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды.

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Улытау и отдела полиции Улытауского района при проведении оперативных мероприятий на территории одного из карьеров задержали группу из 7 мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установлено, "черные" старатели занимались незаконной добычей золотосодержащей руды.

С места происшествия изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бочок с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды.

Во время дальнейших розыскных мероприятий полицейские задержали еще двух подозреваемых – организаторов данного "производства" – мужчин в возрасте 23 и 34 лет, передвигавшихся на двух внедорожниковах.

В ходе осмотра первой автомашины изъят боевой пистолет с пятью патронами. Во втором авто полицейские нашли травматический пистолет с тремя патронами.

Ведется досудебное расследование по статье 334 УК РК "Самовольное пользование недрами" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".