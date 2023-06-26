Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области

Причину массовой гибели сайгаков в Карагандинской области назвали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЭПР РК.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

86 туш сайгаков в реке Кулан, в 20 километрах от села Кайнар, 26 июня обнаружили при совместных рейдах инспекторы Охотзоопрома, сотрудники Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и природоохранной полиции Нуринского района.

«На тушах погибших животных есть следы разложения, поэтому определить их пол было невозможно. Следы выстрелов и проколов в верхнем слое кожи не обнаружены, криминальных следов нет.

Туши погибших сайгаков выловлены из воды, вывезены на спецполигон и уничтожены. Причина гибели – утонули при переправе через реку», – проинформировали в Минэкологии.