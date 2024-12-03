Более 83 тысяч девочек получили вакцину против ВПЧ в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках национальной программы профилактики инфекционных и онкологических заболеваний в октябре стартовала масштабная кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека, передает Kazpravda.kz, со ссылкой на Минздрав

Прививки проводятся в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.

Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано, отметили в министерстве.

ВПЧ – это один из самых распространенных вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний, включая рак шейки матки.

Высокая эффективность вакцинации в снижении предраковых поражений шейки матки была продемонстрирована в странах как США, Австралия, Канада, Дания, Ирландия. Швеция, Финляндия, Новая Зеландия, Шотландия и др.

В Казахстане рак шейки матки (РШМ) является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25–44 лет).

Для получения достоверной информации рекомендуется пользоваться официальными источниками: сайт egu.kz и официальные страницы Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения РК, Национального центра общественного здравоохранения, территориальных подразделений КСЭК и управлений здравоохранения.

Также по вопросам иммунизации населения функционирует колл-центр 7701, где можно получить ответы на вопросы по плановым прививкам, осуществляемым в Казахстане, включая вакцинацию против ВПЧ.