В стране практически завершен процесс лицензирования субъектов, оказывающих гражданам специальные социальные услуги. По состоянию на 19 мая лицензии получили 92% поставщиков, в данных организациях обслуживаются 97% услугополучателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Минтруда РК

Как сообщалось ранее, лицензирование организаций, оказывающих такие услуги в сфере социальной защиты населения, стартовало в Казахстане с 1 января 2025 года.

Лицензированию подлежат организации всех форм собственности, оказывающие специальные социальные услуги. После оцифровки данных, статистика по таким компаниям выравнялась. Так, по информации местных исполнительных органов, на 1 июля 2024 года количество центров, предоставляющих такие услуги, составляло – 1023, по факту (после оцифровки данных) – 587, количество услугополучателей – 135 947 человек, а по факту (после оцифровки данных) – 93,6 тыс. человек.

Кроме того, установлено, что из 12 235 тысяч социальных работников более 8,8 тысяч не имели подтвержденной категории. Для повышения уровня квалификации проведено обучение и сертификация более 10 тысяч соцработников. Заключены меморандумы с 14 ВУЗами по подготовке и переобучению социальных работников.

Одними из основных условий для получения лицензии определены: наличие здания, пригодного для предоставления таких услуг; необходимой материально-технической базы и штата сотрудников; обеспечение доступности здания для маломобильных групп населения и другие.

С октября 2024 года территориальными департаментами проводился предлицензионный анализ, совместно с местными исполнительными органами и НПО прорабатывались вопросы подготовки к лицензированию всех организаций, оказывающих ССУ.

На сегодняшний день выдано 530 лицензий, с учетом филиалов и отделений это 548 организаций по всей стране, в которых обслуживаются 92,8 тыс. человек, или 97% услугополучателей.

Организации, получившие отказ в выдаче лицензии, после устранения несоответствий установленным требованиям могут повторно подать заявление на лицензирование.