Более 935 тысяч услуг получили лица с инвалидностью с начала года

Более 935 тысяч услуг получили лица с инвалидностью с начала 2024 года через Портал социальных услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Например, около 808,7 тыс. человек получили технические средства реабилитации, 8,7 тыс. — услуги жестового языка, 26,8 тыс. — помощь индивидуального помощника и 90,9 тыс. — санаторно-курортное лечение.

Платформа помогает людям с инвалидностью выбрать нужные средства и услуги, позволяя заказать их онлайн с помощью электронной подписи. Получить заказанные товары можно через доставку или самовывоз.

Здесь предлагается широкий выбор средств реабилитации, включая протезы, слуховые аппараты, средства для слабовидящих и другие. Сейчас на Портале зарегистрировано 884 центра, а также 811 поставщиков.

Кроме того, он включает более 30 тысяч поставщиков услуг индивидуальных помощников, 760 поставщиков жестового языка и 127 — санаторно-курортного лечения.

Комиссии по Порталу, созданные при местных органах власти, принимают и рассматривают жалобы от людей с инвалидностью на некачественные товары и услуги в течение 5 дней, направляют обращения поставщикам и контролируют выполнение их обязательств. В случае необходимости могут быть приняты меры по исключению недобросовестных поставщиков из базы данных.

Если у пользователей возникают вопросы, они могут обратиться в контакт-центр поддержки, который доступен по единому номеру 1414 для получения консультаций и помощи.