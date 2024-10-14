Виллы, авто и земля: более чем на 177 млрд тенге пополнился спецфонд РК

В рамках работы по возврату активов на сегодня государству возвращены денежные средства на сумму 177 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«По результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям 19 млрд тенге, от реализации активов более 6 млрд тенге, по решениям судов порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости более 165 млн тенге. Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля», - говорится в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

В качестве успешного примера в Генпрокуратуре привели продажу участка в Алматы, который был принят от субъекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» по цене в 176 млн тенге, а реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость.

Вместе с тем, по соглашениям с субъектами реестра ожидается дополнительное пополнение Специального государственного фонда денежными средствами на сумму более 150 млрд тенге.

Все возвращенные деньги задействуют для реализации социальных и экономических проектов страны.

Работа в данном направлении продолжается.