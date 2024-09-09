Более полусотни детей утонуло в этом году в РК

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Общими усилиями на акваториях страны спасено 303 человека, из них 74 ребенка.

В МЧС отмечают, что в этом году фиксируется снижение гибели утопающих на 7%, детей - на 4%.

«Однако несмотря на все это, с 1 июня утонуло 164 человека, из них 51 ребенок. С начала года утонуло 182 человека, из них 54 ребенка», - говорится в сообщении.

Большинство утонувших зарегистрировано в необорудованных и запрещенных местах, 58% утонули в сельской местности, 39% находились в состоянии алкогольного опьянения

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что почти все случаи гибели детей произошли по причине оставления взрослыми без присмотра.