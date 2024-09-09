Более полусотни детей утонуло в этом году в РК

Происшествия
100
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Такую статистику предоставили в МЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Общими усилиями на акваториях страны спасено 303 человека, из них 74 ребенка. 

В МЧС отмечают, что в этом году фиксируется снижение гибели утопающих на 7%, детей - на 4%.

«Однако несмотря на все это, с 1 июня утонуло 164 человека, из них 51 ребенок. С начала года утонуло 182 человека, из них 54 ребенка», - говорится в сообщении.

Большинство утонувших зарегистрировано в необорудованных и запрещенных местах, 58% утонули в сельской местности, 39% находились в состоянии алкогольного опьянения

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что почти все случаи гибели детей произошли по причине оставления взрослыми без присмотра.

#дети #МЧС #утопленники

Популярное

Все
Токаев: Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности
Подготовку визита президента в Туркменистан обсудили в Астане
Вольник Камил Куруглиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U20
Двухлетняя девочка упала в глубокую яму в Атырауской области
Ольга Рыпакова вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии
Новые дома построили для пострадавших от паводка сельчан Актюбинской области
Учись мудрости у того, кто прежде тебя износил рубашку
Все школьные столовые проверят в Казахстане после отравления детей в Мангистауской области
Александр Масляков ушел из жизни
Мужчина обжег спину из-за непотушенной сигареты в Актюбинской области
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане
Небоскреб на водородном топливе построят в Египте
Вопросы фискальной политики являются приоритетными на этом этапе – экономист
Президент поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Прямая выборность акимов как ключ к общественному доверию - эксперт
Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия ВИК в Астане
ВИК-2024: какие соревнования проходят в Астане
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе близ Актау
Стала известна самая замусоренная пластиком страна в мире
Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Токаев подписал указ о республиканском референдуме
Глава государства поздравил президента Вьетнама с Днем независимости его страны
Курс на Справедливый Казахстан: новые стратегические инициативы президента
Семьям горняков окажут помощь
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Паралимпийские соревнования по триатлону перенесены из-за грязной воды в Сене
Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии
Смертельное ДТП произошло в Караганде
Внедрение искусственного интеллекта – новый вызов для Казахстана
Новый посол Узбекистана приступил к работе в Казахстане
Водоканалы соберут под одной крышей
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких

Читайте также

По делу об отравлении детей в Мангистауской области создана…
Двухлетняя девочка упала в глубокую яму в Атырауской области
Мопедист сбил девушку на пешеходном переходе в Алматы - ВИД…
Сделать акционером банка пообещали мошенники жительнице Шым…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]