Более трех сотен несчастных случаев на производстве зафиксировано с начала 2018 года в РК

Общество
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Жанат Тукпиев
За первый квартал 2018 года количество пострадавших на производстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 7 процентов и составило 317 человек. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент Kazpravda.kz.


Фото Kazpravda.kz

"Если привести данные первого квартала, то мы уже имеем 317 несчастных случаев на производстве, в том числе 46 погибших", – сказал Сарабсов.

Сарабсов также подчеркнул, что в 2017 году 370 тысяч человек или каждый четвертый были заняты во вредных и опасных условиях труда.

"В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился почти каждый второй (44,2%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий (33,7%). Тяжелым физическим трудом были заняты 84,6 тыс. человек (5,1% от числа работников обследованных предприятий). По информации Национально центра гигиены труда, за последние 5 лет впервые профессиональные заболевания были установлены более чем у 2 тысяч работников", – сказал он.

Также по его словам, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16% и строительной отрасли – 15%.

Глава Комитета отметил, что одним из важных направлений государственного контроля является обеспечение безопасных условий труда.

"В целом мы отмечаем, что есть положительная динамика по снижению производственного травматизма. За последние три года есть снижение на 16 процентов. Мы ставим задачу, на ближайшие годы довести все требования на предприятиях до нулевого травматизма. Это мировой тренд, на это направленны усилия правительств всех стран", – заключил Сарбасов.

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