Более трети проверенной Минздравом продукции не соответствует требованиям

С реализации снято более двух тонн товаров, несущих потенциальную угрозу здоровью населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы 5 тысяч проб продукции, комитетом санэпидконтроля установлено, что 35% проверенной продукции не соответствует единым санитарным требованиям и требованиям техрегламентов ЕАЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В результате экспертизы на предмет безопасности продукции, распространяемой на территории республики, принято 439 мер оперативного реагирования, снято с реализации более двух тонн продукции, представляющей потенциальную угрозу для здоровья населения.

В рамках взаимодействия с МСХ введен усиленный лабораторный контроль в отношении 34 производителей импортной продукции.

Также при взаимодействии с уполномоченным органом по техрегулированию в 2023-2024 годах приостановлено и отменено действие 200 деклараций о соответствии молочной продукции, мяса птицы и парфюмерно-косметической продукции.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, которая выявляет уровень токсичности, содержание вредных веществ, микробиологические и другие характеристики, проводится в 84-х аккредитованных лабораториях Наццентра экспертизы областного и районного уровня.