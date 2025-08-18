Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ДП региона, согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. В случае принятия гражданства другого государства лицу необходимо в течение 30 дней уведомить органы миграционной службы и зарегистрировать за собой утрату гражданства РК.

Однако нередки случаи, когда граждане страны приобретают гражданство иностранного государства и не оформляют соответственным образом утрату казахстанского гражданства, тем самым имеют незаконное двойное гражданство.

Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод – пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и другие.