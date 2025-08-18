Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод, сообщает Kazpravda.kz
По данным ДП региона, согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. В случае принятия гражданства другого государства лицу необходимо в течение 30 дней уведомить органы миграционной службы и зарегистрировать за собой утрату гражданства РК.
Однако нередки случаи, когда граждане страны приобретают гражданство иностранного государства и не оформляют соответственным образом утрату казахстанского гражданства, тем самым имеют незаконное двойное гражданство.
Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод – пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и другие.
«В текущем году на территории Павлодарской области выявлено 1047 фактов двойного гражданства. За несвоевременное сообщение о факте приобретения гражданства другого государства либо за использование документов РК, понесли ответственность 28 лиц. Также имеются факты регистрации утраты гражданства с таких стран, как Германия, США, Турция, Польша, Испания, Чехия», – рассказал начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Павлодарской области Канат Сартов.