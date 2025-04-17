Более тысячи мангистаусцев обратились за помощью по проекту «Общество без долгов»

Банки и финансы
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

За консультацией чаще обращаются должники по кредитам, а также те, у кого заблокированы счета, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты изучают их кредитную историю, стараются предоставить максимум полезной информации по финансовой теме, сообщила юрист проекта «Общество без долгов» Гульмира Курбанова.

Большая часть обратившихся за консультацией, отмечает спикер, это те, у кого задолженность перед банками и другими финансовыми организациями превышает 90 дней

– В первую очередь мы запрашиваем и исследуем кредитную историю обратившегося. При этом учитываем, сколько у человека долгов. Чаще всего обращаются за помощью по открытию заблокированных счетов и передачей непогашенных кредитов в систему банкротства, – рассказывает Гульмира Курбанова.

Она также отмечает, что эта инициатива показала свою эффективность и положительно повлияла на повышение финансовой грамотности населения. Людям в доступной форме объясняют, как экономить финансы и эффективно управлять своими расходами. Эта работа продолжается. 

Добавим, что вся информация о проекте «Общество без долгов» предоставлена на сайте qogamfin.kz.

#кредиты #помощь #Мангистау #юристы

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