Больницы Франции переоборудуют палаты из-за аномальной жары

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экстремальные погодные условия стали испытанием для французских врачей. Чтобы облегчить себе рабочие будни, а пациентам – пребывание в больнице, они переоборудуют палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Медучреждения Франции адаптируются к погодным аномалиям. В период аномальной жары врачи самостоятельно занимаются переоборудованием помещений. Окна они дополнительно оклеили светоотражающей плёнкой – это поможет не допустить перегрева палат. А передвижные душевые кабины, которые обычно используют для купания маломобильных пациентов, переоборудовали в ледяные ванны. Это помогает быстро снизить высокую температуру тела. На эти и другие меры власти в общей сложности выделили 100 миллионов евро. Однако медики отмечают, что даже этих усилий в конечном итоге может быть недостаточно.

– В этот раз мы постарались заказать всё необходимое, включая аппараты ИВЛ. Во время первой волны жары одной из главных проблем стала закупка кондиционеров – из-за резкого роста спроса их оказалось трудно быстро найти в продаже. На этот раз мы постарались избежать прежних ошибок и в короткие сроки нашли поставщика. Мы заказали 150 портативных кондиционеров, которые будут установлены в палатах, - рассказала генеральный секретарь больничного центра Инес Аклуф.

Рекордная жара, накрывшая Западную Европу в период с конца июня до начала июля, оказала серьёзную нагрузку на систему здравоохранения Франции. Многие больницы оказались не готовы – в учреждениях не хватало кондиционеров.

– Больше всего от жары страдают пожилые люди, однако среди пациентов также много молодых людей. Количество обращений в отделение неотложной помощи увеличилось, причём пик нагрузки приходится на вечерние часы. В дневное время поток пациентов относительно небольшой. Это связано с тем, что люди зачастую предпочитают оставаться дома, чтобы не выходить на жару, - сообщила руководитель отделения неотложной помощи Анн-Шарлотт Ферте.

В этом году июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе и вторым по этому показателю в мире. Синоптики не исключают повторения экстремальной жары в летний период.