Без лишних трат

Здравоохранение
Анастасия Михайлова

Как наша медицина становится социально ориентированной и доступной в стоимостном выражении

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В начале прошлого месяца новорожденного, появившегося на свет раньше срока, бригада санитарной авиации экстренно эвакуи­ровала из Жаркента в Талдыкорган. Спустя три дня помощь воздушной скорой потребовалась беременной женщине в Актюбинской области, на которую упала железная конструкция. Ежегодно медики на самолетах и вертолетах вылетают для спасения жизней тысячи и более пациентов. Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько стоит один такой вызов авиа­неотложки?

Во многих государствах система здравоохранения давно встала на коммерциализированные рельсы, а это значит, что ее доступность во многом зависит от финансовых возможностей пациентов. Наша страна пошла по другому пути, позволяющему иметь доступ к передовым технологиям в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медстрахования. Важная составляющая здесь в полном отсутствии сооплаты (co-payment) со стороны населения.

Если проанализировать статистические данные, то примерно в 80% стран мира пациенты вынуждены вносить из личных средств от 5 до 60% стоимости лечения. «Карманные» расходы – то, сколько граждане доплачивают за свой счет, – стали там неотъемлемой частью жизни. В Казахстане же создана наиболее социально ориентированная, демократичная в стоимостном выражении и при этом доступная система здравоохранения.

Возьмем, к примеру, такую услугу, как вылет санитарной авиации. Один вызов обходится бюджету Казахстана в 5 тыс. долларов. Это столько же, сколько в Турции, но дороже, чем, допустим, в Египте (3 тыс. долларов), что вполне логично: у нас огромная территория и низкая плотность населения, поэтому транспорту санавиа­ции приходится летать на гораздо большие расстояния. При этом в других странах стоимость экстренных медицинских перелетов значительно выше: в Таиланде она составляет 7 тыс. долларов, а в США достигает 11 700. Важно, что для казахстанцев эта экстренная услуга так же бесплатна, как и вызов неотложки на земле.

Выезд кареты скорой медицинской помощи у нас обходится государству в 30 долларов. Для сравнения: в Египте себестоимость аналогичного вызова составляет 65 долларов, в Таиланде – 237, в Турции – 500, а в Америке цена доходит до 1 650 долларов. В большинстве этих стран пациентам приходится доплачивать за услугу из своего кармана.

Уровень высокой социальной и медицинской ориентированности государства проявляется не только в процедурах оказания экстренной помощи, но и в период поддержки пациентов при их хронических заболеваниях. Сейчас мы говорим о гемодиа­лизе. За последние 15 лет в Казахстане произошел колоссальный качественный сдвиг: доступность этого вида помощи и общая численность обеспеченных им людей выросли в кратное количество раз. Один сеанс жизненно важного гемодиализа стоит у нас 80 долларов (в Египте и Таиланде – 85–90 долларов, в Турции и США – 225 и 550 долларов соответственно).

Другой пример – кардиохирургические вмешательства. Если взять за расчетную единицу операцию по стентированию коронарных артерий с лекарственным покрытием (из расчета установки одного стента), то казахстанский государственный тариф составляют невероятно доступные для такой сложной технологии 2 400 долларов. Пациент при этом не платит ничего. За пределами нашей страны эта высокотехнологичная манипуляция стоит дорого и в большинстве случаев требует от граждан привлечения личных сбережений.

У нас без финансового участия больного проводится и пересадка органов – процедура, считающаяся вершиной медицинской науки и требующая ювелирного мастерства. Сложнейшие операции по трансплантации почки обходятся казахстанскому бюджету в 11 тыс. долларов, печени – в 20 тыс. долларов и костного мозга – в 38 тыс. долларов. Эти цены в десятки раз ниже американских, где ценники достигают 880 тыс. долларов.

Говоря о показателях доли «карманных» расходов, важно отметить, что Казахстан среди стран Центральной Азии демонстрирует самый демократичный уровень нагрузки на население. По данным Всемирного банка, этот показатель в республике составляет 30,3% от общих расходов на здравоохранение. Например, в соседнем Кыргызстане эта цифра составляет 42%, в Таджикистане – 62%, в Узбекистане – 64%, а в Туркменистане – 77%.

Еще один важный индикатор – расходы на здравоохранение на душу населения. И здесь, по данным Всемирного банка, лидирует уже Туркменистан с показателем 581 доллар. Казахстан следует почти вплотную – 576 долларов. Ключевое отличие в том, что в соседней республике заметно выше доля прямых платежей самих граждан, тогда как у нас она гораздо ниже.

На фоне государств Центрально-Азиатского региона наша страна выстроила самую сбалансированную и финансово устойчивую модель здравоохранения, которая минимизирует личные расходы пациентов на лечение. Предпринимаемые шаги делают отечественную систему стабильной, устойчивой к сбоям и социально справедливой.

#здравоохранение #медицина

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