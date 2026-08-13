На Сицилии извергается вулкан Этна

Аэропорт сицилийской Катании останется закрытым как минимум до пятницы из-за очередного извержения вулкана Этна - самого активного в Европе. Перебои с авиасообщением возникли также на Мальте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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Аэропорт Катании на Сицилии не будет работать как минимум до 2 часов ночи 14 августа по местному времени из-за продолжающегося извержения вулкана Этна. Не исключено, что закрытие воздушной гавани продлится и дольше, сообщает в ночь на четверг, 13 августа, агентство dpa.

Работа аэропортов Сицилии серьезно нарушена уже несколько дней из-за очередного извержения самого активного вулкана Европы. Изменения затронули сотни рейсов. Часть из них была отменена или задержана, часть самолетов перенаправили из Катании в аэропорт в столицу острова Палермо или в небольшой аэропорт Комизо. Пассажиры сообщают о переполненных поездах и резком росте цен на такси при попытках добраться до альтернативных аэропортов.

Перебои в авиасообщении возникли также на соседнем острове Мальта. 11 августа здесь были отменены 19 авиарейсов, 12 августа - еще три, несколько рейсов были задержаны, пишет местное издание Times of Malta.

С пятницы сицилийский вулкан выбрасывает большие объемы пепла и раскаленных обломков породы. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), мощные потоки лавы изливаются из двух жерл, расположенных на высоте 2360 и 2750 метров. Недавно образовались еще два лавовых потока.

Этна - самый активный вулкан Европы, он извергается несколько раз в год. Предыдущий период активности имел место в начале июля, тогда на Сицилии также отменяли авиарейсы.