Всемирный день донорства отмечают в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 августа отмечается Всемирный день донорства — дата, которая напоминает о людях, ожидающих жизненно необходимой трансплантации, и о важности донорства, способного дать им шанс на жизнь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Сегодня в Казахстане пересадки органов ожидают 4 739 человек, в том числе 125 детей. При этом в стране растет число трансплантаций и развивается посмертное донорство. Большинство пациентов в листе ожидания нуждаются в пересадке почки — 4 208 человек. Трансплантацию печени ожидают 293 пациента, сердца — 208, легких — 30.

«За последние годы количество трансплантаций в Казахстане увеличилось. В 2023 году было проведено 236 операций, в 2024 году — 260, в 2025 году — 310. За первое полугодие 2026 года выполнено еще 150 трансплантаций, из них 30 — от посмертных доноров. Растет число потенциальных посмертных доноров. Положительная динамика отмечается и в развитии посмертного донорства. Если в 2023 году было выявлено 49 потенциальных доноров, то в 2024 году — 86, а в 2025 году — уже 186. За первое полугодие 2026 года выявлено еще 108 потенциальных доноров. В восьми случаях проведен мультиорганный забор, когда органы одного донора могут помочь нескольким пациентам. При этом потенциальный донор — это не человек, у которого автоматически изымаются органы. Речь идет о пациенте, у которого консилиум врачей в установленном порядке констатировал смерть головного мозга и который соответствует медицинским критериям для донорства. После этого проверяется прижизненное волеизъявление человека и проводятся все процедуры, предусмотренные законодательством. Более 172 тысяч казахстанцев уже выразили свою позицию», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, сегодня граждане Казахстана могут заранее зарегистрировать свое решение относительно посмертного донорства через eGov. Такой выбор уже сделали 172 283 человека. Из них 16 109 выразили согласие на посмертное донорство, 156 174 — отказ.

Решение о посмертном донорстве является личным и добровольным. Задача системы здравоохранения — предоставить человеку достоверную и понятную информацию, чтобы этот выбор был осознанным.

Донорство становится темой общественного диалога. Все больше инициатив, посвященных донорству, объединяют не только медицинских специалистов, но и пациентов, их семьи, общественные организации и тысячи неравнодушных граждан.

Так, 9 августа в Астане прошел ежегодный благотворительный забег-фестиваль Jüregımnıñ Jeñımpazy, организованный общественным фондом Heart Center Foundation. В нем приняли участие около 7 тысяч человек.

Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава традиционно выступил партнером мероприятия.

Подобные инициативы помогают говорить о донорстве простым и понятным языком — через ценность человеческой жизни, солидарность и возможность помочь тем, кому необходима трансплантация.

Республиканский центр продолжает работу по развитию трансплантационной службы, совершенствованию донорской координации, подготовке медицинских специалистов и повышению информированности населения. Сегодня в листе ожидания находятся 4 739 человек. За каждой этой цифрой — конкретный пациент и семья, для которых донорский орган может стать шансом на спасение жизни.