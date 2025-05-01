По его информации, в нынешнем году дорожникам Казахстана предстоит охватить 8,8 тыс. км дорог различного уровня. Из них построить и реконструировать надлежит 2,1 тыс. км, капитально ремонтировать – 460 км. Средний ремонт пройдет на 6,3 тыс. км. Для выполнения запланированных работ будут задействованы 10 тыс. единиц дорожно-строительной техники, 27 асфальтобетонных заводов и 25 тыс. специалистов. В ходе осуществления проектов потребуются 9,4 млн тонн асфальтобетонной смеси, 12 млн кубометров щебня и 500 тыс. тонн битума.

Как отметил руководитель АО, предстоит завершить работы на 10 переходящих объектах. Это отрезки дорог Калбатау – Майкапшагай, Курты – Конаев, Подстепное – Федоровка, Кызыл­орда – Жезказган, Узын­агаш – Отар, объезд города Атырау, Петропавловск – граница РФ, Актобе – Улгайсын, Рахмановские ключи, мост через реку Иртыш. К семи новым проектам относятся дороги Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын, Атырау – Доссор, объезды городов Кызылорды, Рудного, Сарыагаша и Петропавловска.

Одним из важнейших направлений работы станет развитие инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска (АПП). На сегодняшний день вдоль государственной границы их насчитывается 52. В текущем году планируются строи­тельно-монтажные работы на шести АПП. Их стои­мость составит 51 млрд тенге.

Сеть автодорог республиканского значения включает около 1 500 объектов придорожного сервиса. В 2025 году планируется открыть еще 36 новых объектов: 22 автозаправочные станции (АЗС) и 14 кафе за счет частных инвестиций. В целях повышения комфорта пассажиров и водителей намечается установка 37 новых санитарно-гигиенических узлов (туалетов) на маршрутах, ведущих к туристическим объек­там республики.

С 1 мая 2025 года в Казахстане стартует широкомасштабный проект «Народный контроль», направленный на повышение качества автомобильных дорог республиканского значения. Инициатива предполагает активное участие граждан и всех заинтересованных сторон в общественном контроле хода строительства автодорожных объектов.

Основная цель инициативы – предоставить каждому гражданину страны возможность напрямую участвовать в мониторинге качества дорожных работ. Для участия в проекте необходимо оставить заявку, позвонив на бесплатный номер колл-центра 1403.