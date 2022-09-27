Больше 10 дней ищут без вести пропавшего 80-летнего мужчину в Кокшетау

Больше 10 дней ведут поиски без вести пропавшего 80-летнего мужчины в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Заявление в полицию о безвестном исчезновении Кожакова Тилектеса Бекетовича поступило 17 сентября этого года. В тот день около 21:00 часов 80-летний мужчина вышел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Озабоченность родственников вызывает то, что мужчина страдает потерей памяти и может быть дезориентирован.

В настоящее время ориентировки с приметами без вести пропавшего Т.Б. Кожакова направлены во все территориальные подразделения Департамента полиции, а также распространены в социальных сетях, созданы специальные поисковые группы, посильную помощь оказывают волонтеры и неравнодушные граждане», – рассказали в ДП.

Известно, что в день исчезновения на мужчине были спортивная кофта синего цвета, черное трико, черные кроссовки и серая кепка.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просим незамедлительно сообщить в управление полиции Кокшетау (улица Сатпаева, 1А) либо по телефону 102», – обратились к гражданам в полиции.