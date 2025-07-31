Фото: Департамент полиции ВКО

Подробности в департаменте полиции не раскрывают, но пояснили, что в результате оперативных мероприятий задержан 34-летний житель региона, доставивший в город партию марихуаны весом больше 20 кг. Подозреваемый планировал сбывать запрещенное вещество бесконтактным способом, то есть через «закладки».