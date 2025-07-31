В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудниками полиции при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области выявлен канал поставки наркотических средств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Подробности в департаменте полиции не раскрывают, но пояснили, что в результате оперативных мероприятий задержан 34-летний житель региона, доставивший в город партию марихуаны весом больше 20 кг. Подозреваемый планировал сбывать запрещенное вещество бесконтактным способом, то есть через «закладки».
«По данному факту начато досудебное расследование, мужчина водворен в изолятор временного содержания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются», - отметили в департаменте.