МВД разъяснило изменения законодательства о дорожном движении

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- Для водителей старше 65 лет и с инвалидностью все, что необходимо, это раз в два года проходить обычный водительский медицинский осмотр. Его результаты автоматически будут отображаться в нашей системе, поэтому никаких лишних справок или обращений не понадобится. Никаких дополнительных действий не требуется. Не нужно обращаться за продлением водительского удостоверения или отдельно уведомлять МВД. Мы хотим успокоить граждан: никаких новых бюрократических процедур не вводится. Все максимально просто, удобно и без лишних хлопот для водителей, - сообщила заместитель председателя комитета административной полиции МВД Куралай Карина.

По ее словам, норма прохождения водителями медицинского осмотра не новая. Она действует с момента вступления в силу Закона "О дорожном движении" с 2014 года.

- Произведена интеграция баз данных между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Теперь сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между данными министерствами, - говорит она.

В МВД также предупредили блогеров и владельцев информационных площадок об ответственности за распространение недостоверной информации и впредь ответственно относиться к публикациям. Неточные трактовки могут вводить граждан в заблуждение.