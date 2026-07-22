Чемоданы из Бангкока обернулись 16 годами тюрьмы для казахстанки

В Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю казахстанку, пытавшуюся ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы признал её виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Установлено, что девушка за денежное вознаграждение согласилась доставить в Казахстан два чемодана с экстрактом каннабиса общим весом 8,8 килограмма. Контрабанду пресекли сразу после её прибытия в аэропорт Алматы.

Прокуратура напоминает: предложения о «лёгком заработке» и бесплатных поездках, распространяемые в социальных сетях, нередко являются частью международных наркосхем. Независимо от роли в преступлении, участие в них влечёт строгую уголовную ответственность. Приговор вступил в законную силу.