Какие изменения ждут водителей с 25 августа

Министерство внутренних дел информирует, что с 25 августа вступают в силу изменения в Закон "О дорожном движении", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

Водители старше 65 лет, а также водители с инвалидностью обязаны проходить медицинский осмотр каждые два года.

Сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между министерством здравоохранения и министерством внутренних дел. Если в государственной информационной системе не будет подтверждения о прохождении медицинского осмотра и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, право на управление транспортными средствами будет прекращено.

"Подчеркиваем, что данное требование распространяется только на водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью", - говорят в ведомстве.

Следующее изменение касается проверки знаний ПДД. В случаях, предусмотренных законом, водители, допустившие отдельные грубые нарушения ПДД, могут быть направлены на повторную сдачу теоретического экзамена. Речь идет, например, о создании аварийной ситуации при проезде перекрестков, систематическом превышении установленной скорости, опасных нарушениях правил маневрирования, перестроения или обгона, нарушении правил остановки и стоянки, создавшем помехи движению или угрозу безопасности, и других грубых нарушениях.

В МВД отметили, что такая мера применяется не ко всем водителям, а только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Если водитель без уважительной причины не явится на теоретический экзамен в течение двух месяцев со дня получения соответствующего постановления, это также станет основанием для прекращения права управления транспортными средствами.

"Кроме того, усилена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим лицо лишается права управления транспортными средствами сроком на 8 лет. Если водительского удостоверения нет, получить его также будет невозможно в течение восьми лет", - сообщили полицейские.

Все эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, добавили в МВД.