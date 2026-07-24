Организатора хищения 2,5 млрд тенге нашли во Вьетнаме

Скриншот с видео АФМ

Из Вьетнама возвращен организатор хищения 2,5 млрд тенге при проведении госзакупок в РГКП «Центр судебной экспертизы МЮ РК», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено более 10 млрд тенге. Однако подозреваемый, действуя в группе с директором РГКП, руководителем Департамента государственных закупок и руководителем ТОО «Марк Инвест» и ТОО «Direct Services», организовал хищение бюджетных средств путем трехкратного завышения стоимости оборудования и использования фиктивных коммерческих предложений.

Приговором суда трое участников получили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

В марте 2025 года организатор объявлен в международный розыск, судом заочно санкционировано содержание под стражей. В начале текущего года он задержан на территории Вьетнама.

Подозреваемый задержан и возвращен в Казахстан. Уголовное дело направлено в суд.