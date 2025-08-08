Всего из областного бюджета по линии Всеобуча для школьников из социально уязвимых категорий выделено 7,2 млрд тенге, в том числе 948,5 млн тенге на форму и обувь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Как рассказали в областном управлении образования, с сентября за парты сядут примерно 98 тыс. учеников, из них более 20 тыс. – дети из малообеспеченных, многодетных семей.

Помимо господдержки об участии в акции «Дорога в школу» заявили 600 компаний. Традиционно предприниматели вручают рюкзаки со школьными принадлежностями, а также одежду и обувь 3-4 тыс. учеников.

В облуправлении также пояснили, что накануне учебного года в регионе запланированы рейды по выявлению детей, не посещающих школу без уважительных причин.