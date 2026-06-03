Предварительными результатами Smart Class в среднем образовании поделились в Астане

В пилотном 3-м классе школы №99 города Астаны вовлеченность учащихся в учебный процесс выросла до 32%.

Проект реализуется в рамках задач, поставленных Президентом по цифровизации системы образования и поэтапному внедрению технологий искусственного интеллекта в работу школ.

Пилотный проект Smart Class реализуется IT компанией TopIQ и издательством «Алматыкітап баспасы» совместно с акиматом города Астаны на базе средней школы №99. Впервые в Казахстане в единую образовательную систему объединены Smart-парта ученика, Smart-доска, Smart-стол учителя, цифровая платформа TopIQ.kz и ИИ-помощник Qamqor.

По словам президента издательства «Алматыкітап баспасы» Гаухар Саймасаевой, одной из главных задач проекта является обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех детей.

«Smart Class создаёт условия, при которых ребёнок с особыми образовательными потребностями и его одноклассники получают доступ к одним и тем же знаниям и возможностям. Технологии помогают учителю учитывать особенности каждого ученика, сохраняя живое общение и роль педагога как главного наставника ребёнка. Отмечу, что на сегодняшний день Smart Class в среднем образовании используют такие страны, как Китай, Южная Корея, Сингапур», - отметила Гаухар Саймасаева.

Особое значение проекта заключается в том, что искусственный интеллект Qamqor работает исключительно на основе учебных материалов, прошедших государственную экспертизу. Это позволяет формировать безопасную образовательную среду и минимизировать риски получения недостоверной информации учащимися. Smart-парта имеет две стороны: цифровую и традиционную. С одной стороны – это интерактивная образовательная панель с платформой TopIQ.kz и ИИ-помощником Qamqor, с другой – обычная школьная парта для работы с учебниками, тетрадями и письма от руки. Таким образом, технологии не заменяют традиционную школу, а усиливают её возможности.

Система позволяет ученикам работать с электронными учебниками, цифровыми тетрадями, интерактивными заданиями, программами для рисования и музыкальными приложениями. Smart-доска и Smart-стол учителя помогают управлять уроком, проводить тестирование, контролировать выполнение заданий и получать аналитику по вовлеченности и успеваемости учащихся. При этом обучение может продолжаться как в школе, так и дома через платформу TopIQ.kz. По словам учителя начальных классов школы №99 Жанат Наймангазиновой, после внедрения Smart Class дети стали заметно активнее участвовать в учебном процессе.

«Особенно важные изменения мы увидели у детей, которым требуется особый подход. Один из учеников, который ранее обучался дистанционно и не хотел посещать школу, после запуска Smart Class начал регулярно приходить на занятия. Его мама признаётся, что впервые увидела у сына настоящее желание учиться и быть частью школьной жизни», - рассказала педагог.

Учитель отмечает, что цифровая среда помогает видеть индивидуальные особенности каждого ребёнка и вовремя поддерживать его развитие. Для подведения первых итогов апробации Smart Class IT компания TopIQ и издательство «Алматыкітап баспасы» провели мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей. Главной темой встречи стали равные возможности для всех детей, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями.

Автор идеи и руководитель проекта «TopIQ: Smart Class 2.0» – председатель совета директоров «Алматыкітап баспасы» Элеонора Баталова.

В рамках мероприятия была представлена история одного из участников проекта, который благодаря новой образовательной среде вновь заинтересовался школой и начал активно участвовать в жизни класса. Своим опытом также поделились родители ребёнка и педагоги школы. Кроме того, была продемонстрирована работа Smart Class на реальном уроке, включая возможности платформы TopIQ.kz, Smart-парт и ИИ-помощника Qamqor для индивидуального сопровождения обучения. Первые результаты апробации показывают, что Smart Class способен не только повышать учебную мотивацию и успеваемость детей, но и создавать более комфортную, доступную и инклюзивную образовательную среду.

Специальными гостями мероприятия стали известный в Казахстане журналист Гүлбану Әниятқызы и ее ребенок с особой потребностью – Айтұмар Сәрсенбек, которая очень любит петь. Педагог Smart Class-са разработала программу занятия под диагноз Айтұмар, где талантливая девочка прошла его вместе с другими учениками школы.

Справка «Алматыкітап баспасы» — одно из ведущих образовательных издательств Казахстана, разрабатывающее учебники, цифровые образовательные платформы и современные решения для школ. TopIQ.kz — крупнейшая отечественная образовательная платформа, объединяющая цифровые учебники, интерактивные задания, инструменты аналитики и сервисы для учителей, учеников и родителей. Smart Class TopIQ.kz — пилотный проект IT компании TopIQ и издательства «Алматыкітап баспасы» совместно с акиматом города Астаны по созданию современной цифровой образовательной среды, объединяющей технологии искусственного интеллекта, отечественный образовательный контент и традиционные педагогические подходы.