Учебную аудиторию модернизировали в КазНУ

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби в рамках Дня выпускников состоялась торжественная церемония открытия новой учебной аудитории на факультете информационных технологий и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вуза

Фото: КазНУ имени Аль-Фараби

Аудитория была модернизирована при поддержке выпускника факультета, магистранта образовательной программы «Компьютерные науки» Ислама Абдимажита. Существенный вклад в реализацию проекта внесла компания M9 Projects & Investments, оказавшая спонсорскую поддержку в создании современного образовательного пространства, соответствующего современным требованиям.

Данная инициатива не только создает благоприятные условия для получения студентами качественного образования, но и способствует их профессиональному становлению и развитию.

В ходе торжественного мероприятия руководство факультета информационных технологий и искусственного интеллекта подчеркнуло важность активного участия выпускников в жизни университета. Каждый проект, реализованный при поддержке выпускников, направлен на повышение качества образования, укрепление материально-технической базы и расширение возможностей студентов. В этом контексте новая учебная аудитория стала значимым объектом, символизирующим преемственность знаний и опыта.

В рамках мероприятия гости также ознакомились с научно-инновационной инфраструктурой факультета. Они посетили лаборатории и получили информацию о реализуемых научных проектах и основных направлениях исследований.

В частности, участники ознакомились с деятельностью лаборатории Quantum AI, которая занимается разработкой первого в стране портативного квантового компьютера. Специалисты лаборатории рассказали об особенностях проводимых научных исследований и текущих разработках.

В ходе встречи выпускники пообщались со студентами в неформальной обстановке и поделились своим профессиональным опытом.