Больше 6 часов не мог вылететь из-за пассажира с "бомбой" самолет Air Astana

В городе Астане полиция завела уголовное дело на пассажира самолета за заведомо ложное сообщение о бомбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказали в авиакомпании, 16 апреля во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC 996 Астана – Алматы один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба.

Пассажиров и экипаж эвакуировали. Самолет досмотрели, бомбы в нем не оказалось. Общая задержка рейса составила 6 часов 29 минут.

Всем пассажирам рейса авиакомпания предоставила питание.

Деструктивного же пассажира передали полиции, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит штраф до 5 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.