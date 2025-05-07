Выступая с поздравительной речью, Гани Бейсембаев отметил, что укрепление гражданской позиции подрастающего поколения – прио­ритет государственной политики в сфере образования. При этом он отдельно остановился на системной работе, которую проводят представители минис­терств просвещения и обороны. В числе прочего это организация спортивных секций, экскурсий в воинские части, оформление специализированных кабинетов НВТП, поддержка движения «Жас сарбаз».

– Сегодня в казахстанских школах трудятся порядка 5 тысяч педагогов НВТП. Это не просто учебный предмет, а важная составляющая в воспитании личности. Вы воспитываете поколение, которое будет беречь страну, поддерживать мир и стабильность. Именно вы формируете у школьников представление о настоящем мужестве и долге, – отметил Гани Бейсембаев.

За высокий профессионализм и вклад в воспитание обучающихся девять педагогов были удостоены медали «Еңбек ардагері», остальные – нагрудного знака «Білім беру ісінің құрметті қызметкері». Министр поблагодарил педагогов за самоотверженный труд и отметил, что системная поддержка и признание роли учителя остаются ключевыми направлениями работы ведомства.