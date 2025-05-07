Больше, чем учителя
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Анастасия Михайлова
В преддверии Дня защитника Отечества 40 учителей начальной военной и технологической подготовки получили награды из рук министра просвещения Гани Бейсембаева. Глава ведомства подчеркнул особую значимость их работы в формировании у школьников ключевых гражданских и патриотических ценностей. В торжественной церемонии, состоявшейся в стенах Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, также принял участие заместитель министра обороны РК Каныш Абубакиров.