Больше, чем учителя

Военное дело
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Анастасия Михайлова

В преддверии Дня защитника Отечества 40 учителей начальной военной и технологической подготовки получили награды из рук министра просвещения Гани Бейсембаева. Глава ведомства подчеркнул особую значимость их работы в формировании у школьников ключевых гражданских и патриотических ценностей. В торжественной церемонии, состоявшейся в стенах Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, также принял участие заместитель министра обороны РК Каныш Абубакиров.

Фото пресс-службы Минпросвещения РК

Выступая с поздравительной речью, Гани Бейсембаев отметил, что укрепление гражданской позиции подрастающего поколения – прио­ритет государственной политики в сфере образования. При этом он отдельно остановился на системной работе, которую проводят представители минис­терств просвещения и обороны. В числе прочего это организация спортивных секций, экскурсий в воинские части, оформление специализированных кабинетов НВТП, поддержка движения «Жас сарбаз».

– Сегодня в казахстанских школах трудятся порядка 5 тысяч педагогов НВТП. Это не просто учебный предмет, а важная составляющая в воспитании личности. Вы воспитываете поколение, которое будет беречь страну, поддерживать мир и стабильность. Именно вы формируете у школьников представление о настоящем мужестве и долге, – отметил Гани Бейсембаев.

За высокий профессионализм и вклад в воспитание обучающихся девять педагогов были удостоены медали «Еңбек ардагері», остальные – нагрудного знака «Білім беру ісінің құрметті қызметкері». Министр поблагодарил педагогов за самоотверженный труд и отметил, что системная поддержка и признание роли учителя остаются ключевыми направлениями работы ведомства.

#награждение #7 Мая #учителя #НВТП

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