Соревнования прошли на территории учебного центра Военного института Сил воздушной обороны им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. На слет собрались более 800 юных участников из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и Азербайджана. В этом году слет проходил под знаком двух юбилейных дат – 80-летия Великой Победы и 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В составе казахстанской коман­ды достойно выступили воспитанники военно-патриотичес­кого клуба «Айбын» Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина из Кокшетау. Коман­да стала второй в творчес­ком состязании «Звез­да Айбын». Второе место кокшетаус­кие ребята заняли в команд­ном зачете по стрельбе из пневматической винтовки. Кроме того, воспитанник клуба Санжар Дюсенбай занял третье место в личном зачете.

Программа слета включала интеллектуальные, творческие и спортивные испытания, среди которых – «Айбын дарыны», технологический конкурс Smart Sarbaz, военно-тактическая игра «Сила – в единстве». Ребята также соревновались в разборке и сборке автомата Калашникова.