"Больше негде хранить": в Эквадоре из кокаина стали строить здания

Отмечается, что с помощью такого метода в стране переработали уже свыше 350 тонн кокаина.

Фото: warnet.ws

В Эквадоре конфисковали уже столько кокаина, что больше его негде хранить. Теперь власти страны решили использовать его при строительстве домов. Об этом сообщил портал Warnet.ws. со ссылкой на Reuters.com, передает Kazpravda.kz.

Сотни конфискованных блоков еженедельно передаются на перерабатывающие заводы, где наркотики измельчают вместе с другими отходами. Там распылительная машина превращает все это в порошок, смешивает с цементом, песком и водой, после чего материал закладывают в фундамент при строительстве складов.

Этот метод утилизации наркотиков называется инкапсуляцией. Он в 4 раза быстрее и экологичнее, чем сжигание кокаина.

Таким образом, Эквадор стал одним из первых, кто использует препарат в качестве строительного цемента.

Отмечается, что в стране переработали уже свыше 350 тонн кокаина.